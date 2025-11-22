صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل ہولڈاپ ،22 ملزم گرفتار

  • لاہور
جنرل ہولڈاپ ،22 ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)کاہنہ پولیس نے جنرل ہولڈاپ کے دوران 22 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

 ترجمان کے مطابق کاہنہ پولیس نے سرچ آپریشن، دوران پٹرولنگ و سنیپ چیکینگ کے دوران 2 ڈکیت گینگ ارکان، 6 اشتہاری 2 عدالتی مفرور، 3 ریکارڈ یافتہ 2 ساؤنڈ سسٹم، 4 ناجائز اسلحہ رکھنے والے ، 5 کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر کے گرفتار گینگ سے چوری شدہ موٹر سائیکل، پستول و گولیاں برآمد کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان اشتہاری و عدالتی مفرور بوگس چیک، فراڈ، ناجائز اسلحہ سمیت 9 مقدمات میں مطلوب تھے ، ان سے رائفل،پمپ ایکشن 2 پستول و گولیاں برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے ۔

 

