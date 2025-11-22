صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معذور بچوں کوسہولیات دینے بارے اجلاس کی کارروائی طلب

  • لاہور
لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس خالد اسحاق نے معذور بچوں کو سہولیات کی فراہمی اور ان کیلئے آن لائن ایپ بنانے کی درخواست پر سہولیات دینے بارے اجلاس کی کارروائی طلب کر لی۔

 درخواست گزار نے مؤقف اپنایا کہ معذور بچوں کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ، ان کو فوری سہولیات دینے کیلئے طریقہ کار بنایا جائے ، معذور بچوں کی سہولیات کیلئے ایپ متعارف کرائی جائے تاکہ انہیں فوری سہولیات دستیاب ہوں، استدعا ہے کہ معذور بچوں کے معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر سہولیات دینے کا حکم دیا جائے ۔

