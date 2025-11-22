عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد:علماکرام
لاہور(سیاسی نمائندہ)عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد ہے اور مجلس احرار اسلام ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے تحفظ کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھتی ہے ۔
ملک میں کسی سطح پر بھی اس عقیدے کو کمزور کرنے یا متنازع بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار مجلس احرار اسلام پاکستان کے رہنماؤں، علما کرام، خطبائعظام، مبلغین اور ائمہ مساجد نے اپنے اپنے خطبات جمعۃ المبارک اور بیانات میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں ختم نبوت کے حوالے سے موجود واضح دفعات کی مکمل پاسداری اور مؤثر عملدرآمد کو یقینی نہ بنایا گیا تو ملک میں کشیدگی بڑھے گی۔