  • لاہور
پیسی ہسپتالوں میں مختلف اسامیاں مشتہر کرنیکی ہدایت

مانیٹرنگ کیلئے سولر انورٹرز پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا حکم

لاہور (خبر نگار ) کمشنر پنجاب سوشل سکیورٹی محمد علی کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں سرگودھا اور جوہرآباد سوشل سکیورٹی ہسپتالوں کی مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ چائلڈ سپیشلسٹ کی اسامی کے لیے فوری طور پر اشتہار جاری کیا جائے جبکہ بایومیڈیکل انجینئر کی تعیناتی کے لیے بھی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے ۔ ہسپتالوں میں جنریٹر آپریٹر کی بھرتی، اور سویپرز کی آسامیاں آؤٹ سورس ماڈل کے تحت مشتہر کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئیں۔ کمشنر نے ہسپتالوں کی سکیورٹی اور نگرانی کے مؤثر نظام کے لیے سولر انورٹرز پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا حکم بھی دیا۔مزید برآں ڈائریکڑ سرگودھا میں میڈیکل سروسز کی بہتری، کم کارکردگی دکھانے والے ڈاکٹرز کی کارکردگی کا ازسرنو جائزہ لینے اور مسلسل لیٹ آنے والے سٹاف کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سوشل سکیورٹی ہسپتال جوہرآباد میں سولر پینلز، انورٹر اور اے سی کی فراہمی کو بھی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنانے کی ہدایات دی گئیں۔

 

