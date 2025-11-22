صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واساکاشہرمیں3نئے واٹرٹینکس بنانے کافیصلہ

  • لاہور
واساکاشہرمیں3نئے واٹرٹینکس بنانے کافیصلہ

لاہور(آئی این پی)واسا نے شہر میں تاریخ میں پہلی بار اپنی ذاتی سورس فنڈنگ سے تین نئے واٹر ٹینکس بنانے کا فیصلہ کیا ہے ۔

واسا کے ایم ڈی کے مطابق شہر میں پانی محفوظ بنانے اور بارشی پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ میگا پراجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے ۔واسامنصوبہ بندی کے مطابق لکشمی چوک، برکت مارکیٹ اور بابا گراؤنڈ اسلامپورہ میں واٹر ٹینکس تعمیر کرے گا جبکہ ظہور الٰہی روڈ پر بارشی پانی جمع نہ ہونے دینے کے لیے نئی بڑی فورس مین لائن بھی ڈالی جائے گی۔واساکا تاریخ میں پہلی مرتبہ سرپلس بجٹ دینے میں کامیاب ہوا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن