کاشکاروں میں گرین ٹریکٹرز کی چابیاں تقسیم

  • لاہور
لاہور(خبر نگار )صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین نے گجرات کادورہ کیا۔اس موقع پروزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت کاشکاروں میں گرین ٹریکٹرز کی چابیاں تقسیم کی گئیں۔

شافع حسین اور اراکین پنجاب اسمبلی سید مدد علی شاہ،اعجاز رنیہ،موسیٰ الہٰی،عبداللہ یوسف اور راجہ اسلم نے 34 کاشتکاروں کو گرین ٹریکٹرز کی چابیاں حوالے کیں۔مسلم لیگ گجرات سٹی کے صدر علی ابرار جوڑا،ڈائریکٹر زراعت توسیع محکمہ زراعت گجرات ڈویژن ڈاکٹر عرفان اللہ وڑائچ اور کاشتکاروں کی بڑی تعداد تقریب میں موجود تھی۔

 

