پریمیئم آٹو موٹیو برانڈز کیلئے ’’دی شو روم‘‘کا آغاز
منصوبہ لگژری آٹوموبائل ریٹیل کیلئے پہلا مخصوص ڈسٹرکٹ بننے جا رہا
لاہور( سٹاف رپورٹر ) اعلیٰ معیار کی تجارت اور جدید شہری ترقی کو فروغ دینے کے لیے ، پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ اتھارٹی (پی سی بی ڈی ڈی اے ) جو عام طور پر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پنجاب (سی بی ڈی پنجاب) کے نام سے جانی جاتی ہے ، نے اپنا نیا پریمیئم کمرشل منصوبہ\"دی شو روم\"متعارف کروا دیا ہے ۔ یہ منصوبہ پنجاب میں لگژری آٹوموبائل ریٹیل کے لیے پہلا مخصوص ڈسٹرکٹ بننے جا رہا ہے ۔\'\'دی شو روم\'\'سی بی ڈی قائد ڈسٹرکٹ میں خوبصورت لیک کے سامنے سٹریٹجک لوکیشن پر واقع ہے ، جو آٹو موٹیوانڈسٹری کو بہترین کاروباری مواقع فراہم کرتا ہے ۔ عالمی معیار کی آٹوموبائل برانڈز کے لیے ڈیزائن کیا گیا یہ منصوبہ جدید انفراسٹرکچر، معیاری سہولیات اور اعلیٰ درجے کے ماحول کے ساتھ تیار کیا گیا ہے ۔\"دی شو روم\"میں صرف آٹھ کمرشل پلاٹس دستیاب ہیں جس میں ہر پلاٹ 1.5 کنال (6,750 مربع فٹ) رقبے پر مشتمل ہے ۔ سرمایہ کار1:3کے فلور ایریا ریشو (ایف اے آر) اور 65 فٹ بلڈنگ ہائیٹ کے فوائد حاصل کریں گے ، جو وسیع اور فنِ تعمیر کے لحاظ سے ممتاز آٹوموبائل شو رومز بنانے کے قابل بناتا ہے ۔