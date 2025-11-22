صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کیس میں قید اور جرمانے کی سزا کا حکم

  • لاہور
قتل کیس میں قید اور جرمانے کی سزا کا حکم

لاہور (آن لائن) سیشن کورٹ لاہورنے دوست درزی کو قینچی کے وار سے شہ رگ کاٹ کر قتل کرنے کا کیس میں ملزم محمد اسلم کو قتل کیس میں قید اور جرمانے کی سزا کا حکم دیدیا۔

 عدالت نے ملزم کو عمر قید اور تین لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی، ایڈیشنل سیشن جج اعجاز احمد بوسال نے کیس کا فیصلہ سنایا۔ تھانہ شمالی چھاؤنی پولیس نے سال 2024 میں قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا، پراسیکیوشن کا مؤقف تھا کہ معمولی تنازع پرملزم نے اپنے ساتھی درزی کاشف کو قینچی کے وار کر کے شہ رگ کاٹ دی۔ ،پراسیکیوٹر بلال عبدالرؤف نے ملزم کے خلاف سترہ گواہ پیش کئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈکیتی کی جھوٹی کال پر گرفتار ی

دو جواری حوالات پہنچ گئے

لاکھوں کا بوگس چیک دینے پر مقدمہ

ناجائز اسلحہ کا ملزم پکڑا گیا

بجلی چور کیخلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن