صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسیان ممالک کے وفد کی سی پی او آمد، آئی جی سے ملاقات

  • لاہور
آسیان ممالک کے وفد کی سی پی او آمد، آئی جی سے ملاقات

لاہور (کرائم رپورٹر )آسیان رکن ممالک کی کیپیسٹی بلڈنگ کانفرنس کے شرکا نے سنٹرل پولیس آفس لاہور کا دورہ کیا اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی۔دورے کے دوران شرکا کو پنجاب پولیس کے جدید انفراسٹرکچر، کرائم کنٹرول، سروس ڈلیوری، اصلاحات اور موجودہ چیلنجز کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔

 وفد نے پنجاب پولیس میوزیم، شہدا و غازی والز سمیت سنٹرل پولیس آفس کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ بھی کیا۔پنجاب پولیس کی جانب سے آسیان کانفرنس کے شرکا کو سووینئرز پیش کیے گئے جبکہ ایم ڈی سیف سٹیز اتھارٹی احسن یونس نے آئی جی پنجاب کو ادارے کی جانب سے خصوصی شیلڈ بھی پیش کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈکیتی کی جھوٹی کال پر گرفتار ی

دو جواری حوالات پہنچ گئے

لاکھوں کا بوگس چیک دینے پر مقدمہ

ناجائز اسلحہ کا ملزم پکڑا گیا

بجلی چور کیخلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن