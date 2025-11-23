چونیاں، پھولنگر5:گداگروں کیخلاف مقدمات درج
قصور(نمائندہ دنیا)پولیس تھانہ سٹی چونیاں اور تھانہ سٹی پھولنگر نے بھیک مانگنے والے 5گداگروں کیخلاف مقدمات درج کرلئے۔
تھانہ سٹی چونیاں میں تعینات اے ایس آئی محمداصغر جاوید اور اے ایس آئی محمد جہانگیر نے مقدمات درج کروائے کہ محلہ لمبا کھولا چونیاں کے رہائشی محمد سلیم ولد محمد انور انصاری، کوٹ میواتی الہ آباد کے رہائشی جمیل احمد اور کوٹ عمر و کے ساجد علی نے بھیک مانگ کر ارتکاب جرم کیا۔ تھانہ سٹی پھول نگر میں تعینات سب انسپکٹر محمد اشرف نے مقدمات درج کروائے کہ دیگر پولیس ملازمین کیساتھ اندرون اڈا پھول نگر میں بادل مسیح ولد ریاض مسیح اور انعام ولد محمد یعقوب کو تندرست ہونے کے باوجود بھیک مانگتے ہوئے پکڑا۔