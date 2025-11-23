صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعظم کے مسائل حل کیلئے اقدامات روشن باب‘ امجدبٹ

  • لاہور
وزیراعظم کے مسائل حل کیلئے اقدامات روشن باب‘ امجدبٹ

شفافیت ، دیانتداری صرف ن لیگ کا خاصہ ‘صدر انجمن تاجران شیخوپورہ

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران شیخوپورہ کے صدر و امیدوار پی پی 141امجد نذیر بٹ نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے جس تندہی، جذبے اور عزم کے ساتھ عوامی مسائل کو حل کرنے کیلئے اقدامات اٹھائے وہ ملکی تاریخ کا روشن باب ہیں، ن لیگ عوام کی خدمت اور فلاح و بہبود کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے ، جس نے معاشی چیلنجز کے باوجود عوام کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے انقلابی اقدامات اٹھائے ، جن کی بدولت مہنگائی پر قابو پانے ، توانائی بحران کے حل اور صحت و تعلیم کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت ممکن ہوئی، شفافیت اور دیانتداری پارٹی قیادت کا شعار ہے جو صرف ن لیگ کا خاصہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر گوجرانوالہ کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال ڈسکہ کا دورہ

گورنر فیصل کریم کنڈی کی ضیا محی الدین کی والدہ کی وفات پر تعزیت

وزیرآباد:تمام سکولوں میں سکیو رٹی انتظامات سخت کرنے کی ہدایت

ہاکی ٹورنا منٹ ، ڈی سی کالونی کلب اور سپر شاہین کلب کی جیت

لائوڈ سپیکر کا استعمال ، خطیب گرفتار

دکاندار کی کمسن بچی سے چھیڑ چھاڑ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل