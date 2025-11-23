وزیراعظم کے مسائل حل کیلئے اقدامات روشن باب‘ امجدبٹ
شفافیت ، دیانتداری صرف ن لیگ کا خاصہ ‘صدر انجمن تاجران شیخوپورہ
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران شیخوپورہ کے صدر و امیدوار پی پی 141امجد نذیر بٹ نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے جس تندہی، جذبے اور عزم کے ساتھ عوامی مسائل کو حل کرنے کیلئے اقدامات اٹھائے وہ ملکی تاریخ کا روشن باب ہیں، ن لیگ عوام کی خدمت اور فلاح و بہبود کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے ، جس نے معاشی چیلنجز کے باوجود عوام کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے انقلابی اقدامات اٹھائے ، جن کی بدولت مہنگائی پر قابو پانے ، توانائی بحران کے حل اور صحت و تعلیم کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت ممکن ہوئی، شفافیت اور دیانتداری پارٹی قیادت کا شعار ہے جو صرف ن لیگ کا خاصہ ہے ۔