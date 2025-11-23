صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک رشید‘ سعدشیخ کا دورہ قصور‘سیلاب متاثرین کے مسائل سنے

  • لاہور
متاثرین میں رقوم تقسیم کا عمل شفافیت‘ ڈیجیٹل طریقہ سے جاری ہے ، وفاقی وزیر مملکت

قصور(نمائندہ دنیا) آپ کا حق، آپ تک، وزیراعلیٰ پنجاب سیلاب بحالی پروگرام 2025 کے تحت بحالی کیمپ میں وفاقی وزیر مملکت برائے فوڈ سکیورٹی اینڈریسرچ ملک رشیداحمد خاں اور ایم این اے میاں سعد وسیم شیخ کا ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی کے ہمراہ دورہ، سیلاب متاثرین سے گفتگو کرکے انکے مسائل سنے ، مختلف کاؤنٹرز پر جا کر فارم جمع کروانے سے لے کر ریلیف وصول کرنے تک کے پورے عمل کا بغور جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پارلیمنٹیرینز کو قائم کردہ کیمپ کے انتظامات اور ریلیف فراہم کرنے کے عمل کی تفصیلی بریفنگ دی۔ ملک رشیداحمد کاکہناتھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت کے مطابق سیلاب متاثرین کو مرحلہ وار امدادی چیکس جاری کیے جا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین میں رقوم کی تقسیم کا عمل شفافیت اور ڈیجیٹل طریقہ کار سے جاری ہے ۔ممبر قومی اسمبلی سعد وسیم شیخ کاکہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی کیلئے پنجاب حکومت کے عملی اقدامات جاری ہیں۔ بعدازاں ملک رشید احمد، سعد وسیم شیخ اور ڈپٹی کمشنر عمران علی نے قصور میں اربن پلانٹیشن کے تحت ساڑھے 3کنال کے پلاٹ پر مین فیروز پور روڈ بائی پاس چوک میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ علاوہ ازیں آگاہی ویلفیئر فاؤنڈیشن قصور کے زیر اہتمام بچوں کے عالمی دن کے موقع پر پُروقار تقریب میں ملک رشیداحمدنے بطورمہمانِ خصوصی شرکت کی ۔ تقریب سے خطاب کرتے ملک رشیداحمدنے کہاکہ اس دن کو منانے کا مقصد بچوں کی بہترین پرورش کیلئے والدین میں شعور بیدار کرنا ہے تاکہ بچے مستقبل میں معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔

 

