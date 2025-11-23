صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایپل کا نیا سکینڈل؟ مہنگے ترین آئی فون کا رنگ اتر گیا

  • لاہور
ایپل کا نیا سکینڈل؟ مہنگے ترین آئی فون کا رنگ اتر گیا

لاہور(نیٹ نیوز)سوشل میڈیا پر چند روز سے ایک دعویٰ گردش کررہا ہے ، جس میں ایک صارف نے شکایت کی ہے کہ اس کے آئی فون 17 پرو میکس (کاسمک اورنج) کا رنگ صرف چند سستے ویٹ وائپس سے صاف کرنے پر ختم ہوگیا۔

یعنی ایک ہزار ڈالر سے زیادہ قیمت کا فون پینٹ شدہ کھلونے کی طرح رنگ چھوڑنے لگا۔ وائرل تصاویر میں نارنجی اسٹرِیک ٹشو پر واضح نظر آرہی تھیں جبکہ فون کی باڈی پر مدھم دھبے پڑچکے تھے ۔اس پوسٹ کے وائرل ہوتے ہی صارفین کے درمیان بحث چھڑ گئی کہ کیا یہ کمپنی کی غلطی ہے ؟ کچھ صارفین نے اسے مذاق میں ‘بجٹ اسپرے پینٹ ایڈیشن’ کہا، جبکہ ایک صارف نے لکھا کہ شاید ایپل کو فون کے ڈبے پر لکھنا چاہیے ‘‘ہوا کے علاوہ کسی چیز سے صاف نہ کریں!’’

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر گوجرانوالہ کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال ڈسکہ کا دورہ

گورنر فیصل کریم کنڈی کی ضیا محی الدین کی والدہ کی وفات پر تعزیت

وزیرآباد:تمام سکولوں میں سکیو رٹی انتظامات سخت کرنے کی ہدایت

ہاکی ٹورنا منٹ ، ڈی سی کالونی کلب اور سپر شاہین کلب کی جیت

لائوڈ سپیکر کا استعمال ، خطیب گرفتار

دکاندار کی کمسن بچی سے چھیڑ چھاڑ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل