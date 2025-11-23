صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹائپ 2ذیابیطس سماعت کی خرابی کا بڑا سبب بن سکتی

  • لاہور
ٹائپ 2ذیابیطس سماعت کی خرابی کا بڑا سبب بن سکتی

لاہور(نیٹ نیوز)ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں میں سماعت کے نقصان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور اس کو ذیابیطس سے متعلق پیچیدگیوں کی فہرست میں شامل کرنے کی ضرورت ہے ۔

یہ نتائج 17 سابقہ مطالعات کے جائزے کے بعد سامنے آئے ، اور جس کا تقریباً 8 ہزار افراد حصہ تھے نتائج میں بتایا گیا کہ تقریباً 40 فیصد سے 72 فیصد ٹائپ 2 ذیابیطس والے افراد میں کسی نہ کسی حد تک سماعت کا نقصان پایا گیا۔جن افراد میں درمیانہ یا شدید سماعت کا نقصان تھا، ان میں HbA1c کی سطح بھی زیادہ تھی، جو بتاتی ہے کہ خون میں شکر پر قابو نہ پانے سے سماعت کے مسائل اور بڑھ سکتے ہیں۔ماہرین نے زور دیا کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کیلئے معمول کی جانچ میں سماعت کی جانچ شامل کی جائے تاکہ بروقت علاج ممکن ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گریکس کالونی میں جدید آر او پلانٹ کا افتتاح

برطانوی قونصلیٹ میں بادشاہ چارلس سوم کی سالگرہ کااستقبالیہ

تجاوزات کی مرتکب دکانیں سربمہر ہوں گی،کمشنر

محکمہ انجینئرنگ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس

پارکنگ مافیا کی شہریوں سے من مانی فیس وصولی

نوجوان کی گمشدگی،تفتیشی حکام سے جیوفینسنگ اور سی ڈی آر رپورٹ طلب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل