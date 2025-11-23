صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
رات کو پستے کھانے سے قوتِ مدافعت میں اضافہ

لاہور(نیٹ نیوز) نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ پستے کھانا آنتوں کی صحت، سوزش میں کمی اور قوتِ مدافعت میں بہتری کیلئے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے بالخصوص اس کو جب رات کے وقت کھایا جائے ۔

امریکا میں ہونئوالی تحقیق (جس میں 51 بالغ افراد شامل تھے ) یہ بات سامنے آئی کہ رات کے وقت پستے کھانا آنتوں کے بیکٹیریا کو مثبت انداز میں متاثر کرتا ہے ۔تاہم، یہ اثر صرف پری ڈائیبیٹیز کے شکار افراد میں دیکھا گیا۔ رات کو ٹوسٹ جیسے کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل غذا کی جگہ پستے کھائے جائیں تو آنتوں کے مائیکروبائیوم کو صحتمند سمت میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

