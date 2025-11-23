صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ اتھارٹی آفس شیخوپورہ میں کرپشن

  • لاہور
ٹرانسپورٹ سب انسپکٹر نے اپنا کارخاص رکھ کر’’نذرانہ‘‘وصولی شروع کردی افسروں کوسب معلوم ،فیلڈ میں کام آسان نہیں‘سکیورٹی کیلئے ہے ‘ عرفان حیدر

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سیکرٹری ڈسٹر کٹ ٹرانسپورٹ اتھارٹی شیخوپورہ کا دفترسونے کی چڑیابن گیا ،ٹرانسپورٹ سب انسپکٹر نے اپنا کارخاص رکھ کر ‘‘نذرانہ ’’ وصولی مہم شروع کردی ۔تفصیلات کے مطابق سب انسپکٹر کا کار خاص چالان نہ کرنے کی مد میں ‘‘مال پانی’’اکٹھاکرنے لگا ۔سیکرٹری ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ اتھارٹی بے بس ہوکر رہ گئیں۔ بتایاگیاہے کہ ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے سب انسپکٹر عرفان حیدر نے فیلڈ میں اپنا پرائیویٹ کارخاص رکھ لیا جو مختلف شاہراہوں پردوران چیکنگ چالان نہ کرنے کی مد میں‘‘مال پانی’’ اکٹھا کرنے لگا ہے ۔سیکرٹری ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ اتھارٹی حنا رحمن ایک سال سے زائد عرصہ سے ضلع شیخوپورہ میں تعینات ہیں اور مذکورہ سب انسپکٹر بھی تب سے انکے زیر سایہ ڈیوٹی کررہا ہے۔ جب سیکرٹری ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے استفسار کیاتو سب انسپکٹر نے کہاکہ کام کا لوڈ بہت ہوتا ہے اس لیے پرائیویٹ شخص کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے ۔ رابطہ کرنے پر عرفان نے بتایا کہ افسروں کوسب معلوم ہے ،فیلڈ میں کام کرنا آسان نہیں، سمجھ لیں کہ سکیورٹی کیلئے ہے ۔

