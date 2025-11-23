صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر سے 2نامعلوم افرادکی لاشیں برآمد

  • لاہور
شہر سے 2نامعلوم افرادکی لاشیں برآمد

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر سے 2افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں ۔تفصیلات کے مطابق شیراکوٹ کے علاقے بابو صابو کے قریب سڑک کنارے نشے کے عادی شخص کی لاش ملی،متوفی کی عمر 50سال کے قریب ہے جس کی شناخت نہ ہو سکی۔

 دوسرے واقعہ میں داتا دربار کے گیٹ نمبر 4کے قریب فٹ پاتھ سے 40سالہ نامعلوم شخص مردہ حالت میں ملا ،متوفی بھی نشے کا عادی تھا جس کی ہلاکت بظاہر نشے کی زیادتی کے باعث ہوئی، متعلقہ تھانوں کی پولیس نے دونوں لاشیں مردہ خانے منتقل کر کے فنگرز پرنٹس کی مدد سے لواحقین کی تلاش شروع کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال:پارکنگ کا مسئلہ حل کرنے کیلئے ہنگامی اقدامات کا آغاز

شہر اولیاکا میگا صفائی منصوبہ شروع

ملتان میں خواتین کیلئے کامیاب جاب فیئر کا انعقاد

ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی مختلف تھانوں میں کھلی کچہریاں

میپکو ملتان میں سیفٹی سیمینار اور کریش مینٹی نینس چیکنگ

والد کی ڈانٹ پر نوجوان کی خودکشی ،2افراد کا اقدام

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل