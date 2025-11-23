شہر سے 2نامعلوم افرادکی لاشیں برآمد
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر سے 2افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں ۔تفصیلات کے مطابق شیراکوٹ کے علاقے بابو صابو کے قریب سڑک کنارے نشے کے عادی شخص کی لاش ملی،متوفی کی عمر 50سال کے قریب ہے جس کی شناخت نہ ہو سکی۔
دوسرے واقعہ میں داتا دربار کے گیٹ نمبر 4کے قریب فٹ پاتھ سے 40سالہ نامعلوم شخص مردہ حالت میں ملا ،متوفی بھی نشے کا عادی تھا جس کی ہلاکت بظاہر نشے کی زیادتی کے باعث ہوئی، متعلقہ تھانوں کی پولیس نے دونوں لاشیں مردہ خانے منتقل کر کے فنگرز پرنٹس کی مدد سے لواحقین کی تلاش شروع کر دی۔