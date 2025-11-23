صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
معیشت کی مضبوطی بھٹو کی خارجہ پالیسی کا مظہر، لیاقت علی

پیپلز پارٹی ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے ، ضلعی رہنما پیپلزپارٹی

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنما و سابق نائب ضلع ناظم میاں لیاقت علی نے کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف دنیا کی بڑی طاقتوں اور تیسری دنیا کے ملکوں کے ساتھ غیر جانبدارانہ حیثیت سے تعلقات قائم کئے اورپاکستان کی رسائی عالمی منڈیوں تک یقینی بنائی جس سے ملکی معیشت مضبوط ہوئی بلکہ کراچی میں روس کے تعاون اسٹیل ملز کا قیام اور ملک بھرمیں تیل کے ذخائر کی تلاش ان کی کامیاب خارجہ پالیسی کا مظہر ہے ، چین کے ساتھ دوستی اور بہترین تعلقات کے معمار ذوالفقار علی بھٹوہیں جبکہ ایٹمی ری پراسیسنگ پلانٹ ان کا زندہ کارنامہ ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگوکرتے ہوئے کیا۔ میاں لیاقت علی کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو اپنے نانا کی پالیسی اور سوچ پر عمل پیرا ہیں اسوقت پوری قوم ملکی ترقی و بہتری کیلئے بلاول بھٹو کی جانب دیکھ رہی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے ، وفاقی حکومت میں پیپلز پارٹی نے ملکی استحکام کیلئے (ن) لیگ کا ساتھ دیا لیکن میاں شہباز شریف تنہا معاشی صورتحال اور بحرانوں سے نہیں نمٹ سکتے اس کیلئے ان کو ہر حال میں بلاول بھٹو کی ضرورت رہے گی، صدر مملکت آصف علی زرداری ایک عظیم مدبر لیڈر اور دور اندیش سیاستدان ہیں جن پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو فخر ہے۔

