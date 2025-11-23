راہ چلتی خواتین کو چھیڑ کر فرار ہونے والا ملزم گرفتار
لاہور (این این آئی) خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ویڈیو وائرل ہونے پر اوباش بائیک سوار کو گرفتار کرلیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق پنجاب پولیس کے مطابق ایس ایچ او اقبال ٹاؤن عامر شہزاد نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی، خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے اوباش ملزم سعید کو گرفتار کرلیا، ملزم سعید نے پاک بلاک میں راہ گیر خاتون کو چھیڑا اور فرار ہوگیا، ملزم کو سی سی ٹی وی ویڈیو میں خاتون کو چھیڑتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے ۔ایس پی اقبال ٹاؤن کے مطابق ملزم نے کچھ عرصے قبل غازی آباد کے علاقے میں بھی خاتون سے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔