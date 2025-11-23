صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوٹیلیٹی سٹور بند، قید ی اشیا باہر سے خریدنے پر مجبور

  • لاہور
یوٹیلیٹی سٹور بند، قید ی اشیا باہر سے خریدنے پر مجبور

کمیٹی کے ذریعے جیلوں میں روزمرہ کی چزیں فراہم کی جا رہیں:آئی جی

لاہور(مد ثر حسین سے )پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کے لیے روزمرہ کی معیاری چیزوں فقدان ہونے لگا۔قیدی اپنے اہلخانہ کے ذریعے جیلوں میں گھروں سے سامان منگوا نے لگے ۔یوٹیلیٹی سٹور بند ہونے کے بعد تاحال کسی بھی بڑے ڈیپارٹمنٹل سٹور سے محکمہ جیل خانہ جات کا ایم او یو سائن نہ ہو سکا،تفصیلات کے مطابق کوٹ لکھپت اور کیمپ جیل سمیت دیگر بڑی جیلوں کے قیدی زیادہ تر روزمرہ کی چیزیں اپنے اہلخانہ کے ذریعے گھروں سے منگوا رہے ہیں۔ جیلوں میں جو روزمرہ کی چیزیں مہیا کرنے کیلئے عارضی کمیٹی بنائی گئی ، اسکے ذریعے معیاری چیزیں قیدیوں کو نہیں مل رہی ہیں۔جیل میں قیدیوں کیلئے معیاری چزیں مہیا کرنے کیلئے محکمہ جیل خانہ اب ٹینڈر کے ذریعے بڑے سٹور سے جیلوں میں خریداری کے لیے کنٹریکٹ کریگی۔آئندہ چند روز تک ٹینڈر جاری کیا جائے گا۔آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کا کہنا ہے کہ جو بڑا ڈیپارٹمنٹل سٹور معیاری اور سستی چیزیں جیلوں میں فراہم کر ے گا۔اسکو کنٹریکٹ دیا جائے گا۔ قیدیوں کو جیلوں میں روزمرہ کی چیزیں فراہم کرنے کیلئے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال:پارکنگ کا مسئلہ حل کرنے کیلئے ہنگامی اقدامات کا آغاز

شہر اولیاکا میگا صفائی منصوبہ شروع

ملتان میں خواتین کیلئے کامیاب جاب فیئر کا انعقاد

ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی مختلف تھانوں میں کھلی کچہریاں

میپکو ملتان میں سیفٹی سیمینار اور کریش مینٹی نینس چیکنگ

والد کی ڈانٹ پر نوجوان کی خودکشی ،2افراد کا اقدام

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل