یوٹیلیٹی سٹور بند، قید ی اشیا باہر سے خریدنے پر مجبور
کمیٹی کے ذریعے جیلوں میں روزمرہ کی چزیں فراہم کی جا رہیں:آئی جی
لاہور(مد ثر حسین سے )پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کے لیے روزمرہ کی معیاری چیزوں فقدان ہونے لگا۔قیدی اپنے اہلخانہ کے ذریعے جیلوں میں گھروں سے سامان منگوا نے لگے ۔یوٹیلیٹی سٹور بند ہونے کے بعد تاحال کسی بھی بڑے ڈیپارٹمنٹل سٹور سے محکمہ جیل خانہ جات کا ایم او یو سائن نہ ہو سکا،تفصیلات کے مطابق کوٹ لکھپت اور کیمپ جیل سمیت دیگر بڑی جیلوں کے قیدی زیادہ تر روزمرہ کی چیزیں اپنے اہلخانہ کے ذریعے گھروں سے منگوا رہے ہیں۔ جیلوں میں جو روزمرہ کی چیزیں مہیا کرنے کیلئے عارضی کمیٹی بنائی گئی ، اسکے ذریعے معیاری چیزیں قیدیوں کو نہیں مل رہی ہیں۔جیل میں قیدیوں کیلئے معیاری چزیں مہیا کرنے کیلئے محکمہ جیل خانہ اب ٹینڈر کے ذریعے بڑے سٹور سے جیلوں میں خریداری کے لیے کنٹریکٹ کریگی۔آئندہ چند روز تک ٹینڈر جاری کیا جائے گا۔آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کا کہنا ہے کہ جو بڑا ڈیپارٹمنٹل سٹور معیاری اور سستی چیزیں جیلوں میں فراہم کر ے گا۔اسکو کنٹریکٹ دیا جائے گا۔ قیدیوں کو جیلوں میں روزمرہ کی چیزیں فراہم کرنے کیلئے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے ۔