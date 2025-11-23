بابر علائوالدین کا صاف پانی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ
لاہور (آئی این پی) چیئرپرسن وزیراعلی ٰپنجاب انسپکشن، سرویلنس و مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بابر علاؤالدین نے ڈائریکٹر صاف پانی اتھارٹی یاسر بشیر اور ان کی ٹیم کے ہمراہ واٹر فلٹریشن پلانٹس اور مجوزہ مقامات کا تفصیلی دورہ کیا۔
دورے کا مقصد صاف پانی کی فراہمی کے انتظامات کا جائزہ لینا اور نئے فلٹریشن پلانٹس کے قیام کیلئے عملی اقدامات کو تیز کرنا تھا۔ بابر علاؤالدین نے مختلف فلٹریشن پلانٹس پر سسٹمز، موٹرز اور پمپوں کا معائنہ کیا اور ہدایت کی کہ تمام پلانٹس کی باقاعدہ سروس، دیکھ بھال اور معیار کی نگرانی یقینی بنائی جائے ۔