صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بابر علائوالدین کا صاف پانی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ

  • لاہور
بابر علائوالدین کا صاف پانی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ

لاہور (آئی این پی) چیئرپرسن وزیراعلی ٰپنجاب انسپکشن، سرویلنس و مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بابر علاؤالدین نے ڈائریکٹر صاف پانی اتھارٹی یاسر بشیر اور ان کی ٹیم کے ہمراہ واٹر فلٹریشن پلانٹس اور مجوزہ مقامات کا تفصیلی دورہ کیا۔

دورے کا مقصد صاف پانی کی فراہمی کے انتظامات کا جائزہ لینا اور نئے فلٹریشن پلانٹس کے قیام کیلئے عملی اقدامات کو تیز کرنا تھا۔ بابر علاؤالدین نے مختلف فلٹریشن پلانٹس پر سسٹمز، موٹرز اور پمپوں کا معائنہ کیا اور ہدایت کی کہ تمام پلانٹس کی باقاعدہ سروس، دیکھ بھال اور معیار کی نگرانی یقینی بنائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

دھماکا: محکمہ لیبر کی بڑی غفلت سامنے آگئی : 5 سال قبل متاثرہ فیکٹری بطور دکان رجسٹرڈ، تجدید بھی کردی گئی

یکم دسمبرسے جڑانوالہ روڈ پر ڈرینز صفائی ، ٹوٹی سلیبز بدلنے کا فیصلہ

صوبائی وزیر تعلیم نے کمالیہ یونیورسٹی میں آئی ٹی بلاک کا افتتاح کیا

ڈی سی کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ

صوبائی وزیر کی کیمیکل فیکٹری دھماکا کے زخمیوں کی عیادت

اراضی تنازعات حل کے احکامات جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل