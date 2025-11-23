بلال یاسین کی حلقے میں کھلی کچہری
لاہور (آن لائن) وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈویلپمنٹ پنجاب بلال یاسین نے حلقے میں کھلی کچہری کے دوران عوام کے مسائل سنے اور جاری ترقیاتی کاموں بارے استفسار کیا۔
علاقہ عمائدین نے حلقے کے مسائل اور مجوزہ اقدامات بارے صوبائی وزیر کو آگاہ کیا، بعدازاں صوبائی وزیر بلال یاسین نے علاقہ عمائدین کے ہمراہ بھاٹی چوک سائٹ کا دورہ کیا، اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ داتا دربار کی توسیع اور بھاٹی چوک کی ری ماڈلنگ سے علاقہ مسائل میں واضح کمی آئے گی۔ انکروچمنٹ کے مکمل خاتمے کے بعد ماہ دسمبر کے وسط سے تعمیراتی کاموں کا آغاز کیا جائیگا۔