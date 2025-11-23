صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال میڈیکل کالج میں سموگ پرسیمینار

  • لاہور
علامہ اقبال میڈیکل کالج میں سموگ پرسیمینار

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )علامہ اقبال میڈیکل کالج آ ڈیٹوریم میں پلمو نو لو جی ڈیپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سموگ اور اس کے انسانی صحت پر خطرناک اثرات پر سیمینار منعقد ہوا۔

 جس میں پرنسپل ڈاکٹر طیبہ وسیم نے خصوصی شرکت کی ، سیمینار سے پروفیسر کا مران چیمہ ، پروفیسر مرزا ایوب ، پروفیسر سلمان ایاز ، پروفیسر جنید ظفر نے اظہار خیال کرتے ہوئے طلبہ کو سموگ بننے کی وجوہات پر روشنی ڈالی ، نیز سموگ سے بچاؤ کیلئے احتیاطی تدابیر اور ماسک پہننے کے فوائد بیان کیے۔ ، تقریب کے اختتام پر مقررین میں شیلڈ تقسیم کی گئیں۔

