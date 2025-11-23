صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے سٹیشن کے اطراف کو ڈسٹ فری بنانے کی ہدایت

  • لاہور
ریلوے سٹیشن کے اطراف کو ڈسٹ فری بنانے کی ہدایت

ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار اور معیار پر سمجھوتہ نہ کیا جائے :ڈی جی

لاہور (سٹاف رپورٹر سے ) ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت صوبائی دارالحکومت میں جاری ترقیاتی منصوبوں بارے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید نے جاری و مجوزہ منصوبوں بارے بریفنگ دی۔اجلاس میں صوبائی دارالحکومت میں جاری چاروں سٹرکچر پلان روڈ ز پر جاری ترقیاتی کاموں بارے آگاہ کیا گیا۔نیسپاک ٹیم نے ریلوے سٹیشن کے اطراف ترقیاتی کاموں کے ڈیزائن بارے بریفنگ دی۔ اجلاس میں ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے کہا کہ ریلوے سٹیشن کے اطراف کے علاقوں کو سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ سے ڈسٹ فری بنائیں گے ۔ ریلوے سٹیشن اور مصری شاہ کے اطراف یونیفارم ڈویلپمنٹ سے علاقے کو نئی شکل ملے گی۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے جاری ترقیاتی منصوبوں میں سموگ کے ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے کہا کہ صوبائی دارالحکومت میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار اور معیار پر سمجھوتہ نہ کیا جائے ، ترقیاتی کاموں کے دوران پانی کا چھڑ کاؤیقینی بنایا جائے ۔

 

