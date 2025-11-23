صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
گورنر سے تھائی لینڈ کے سفیر کی ملاقات

لاہور (سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گزشتہ روز گورنر ہائوس لاہور میں تھائی لینڈ کے سفیر رونگ ودھی ویرا بتر نے ملاقات کی ۔

ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات کو مزیدفروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاکستان اور تھائی لینڈ کے مابین قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں ۔اس موقع پر تھائی لینڈ کے سفیر رونگ ودھی ویرا بتر نے کہا کہ لاہور ایک تاریخی اور خوبصورت ثقافت کا حامل شہر ہے ۔

گوجرانوالہ

کمشنر گوجرانوالہ کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال ڈسکہ کا دورہ

گورنر فیصل کریم کنڈی کی ضیا محی الدین کی والدہ کی وفات پر تعزیت

وزیرآباد:تمام سکولوں میں سکیو رٹی انتظامات سخت کرنے کی ہدایت

ہاکی ٹورنا منٹ ، ڈی سی کالونی کلب اور سپر شاہین کلب کی جیت

لائوڈ سپیکر کا استعمال ، خطیب گرفتار

دکاندار کی کمسن بچی سے چھیڑ چھاڑ

