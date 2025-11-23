ڈبلیو ڈبلیو ایف کے فنڈز میں اضافے کا ایجنڈامؤخر
اضافی 10ارب کی نئی درخواست گورننگ باڈی کے اجلاس میں پیش
لاہور (عاطف پرویز سے ) پنجاب سوشل سکیورٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی راشن کارڈ سکیم کے لیے ورکرز ویلفیئر فنڈ سے مزید فنڈز فراہم کرنے کی باضابطہ درخواست کر دی ہے ۔ سوشل سکیورٹی کے مطابق سکیم کو جاری رکھنے کیلئے پہلے مانگے گئے 5ارب روپے نہیں بلکہ 15ارب روپے درکار ہیں۔ذرائع کے مطابق موجودہ مالی سال میں ڈبلیو ڈبلیو ایف پہلے ہی راشن کارڈ سکیم کیلئے 2ارب 40کروڑ روپے جاری کر چکا ہے ۔ تاہم سوشل سکیورٹی نے اضافی 10ارب روپے فراہم کرنے کی نئی درخواست گورننگ باڈی کے اجلاس میں پیش کی۔اجلاس میں شامل گورننگ باڈی کے اکثریتی ممبران نے اس مطالبے کی مخالفت کی اور مؤقف اختیار کیا کہ موجودہ مالی صورتحال میں فنڈز میں اتنی بڑی اضافی گنجائش پیدا کرنا ممکن نہیں۔ باڈی کے ارکان نے اس معاملے پر مزید غور و خوض کی ضرورت پر زور دیا۔ڈبلیو ڈبلیو ایف کی گورننگ باڈی نے فنڈز میں اضافے کا ایجنڈا متفقہ طور پر مؤخر کرتے ہوئے فیصلہ آئندہ اجلاس تک ملتوی کر دیا ہے ۔