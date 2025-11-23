صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقی نہ ملنے پر افسر کی درخواست پر کل سماعت

ترقی نہ ملنے پر افسر کی درخواست پر کل سماعت

لاہور(کورٹ رپورٹر)ہائیکورٹ میں محکمانہ ترقی نہ ملنے کیخلاف پاکستان فیڈرل ایڈمنسٹریٹو سروس میں گریڈ 19کے افسر کی درخواست سماعت کیلئے مقرر ،جسٹس مزمل اختر شبیر سقراط امان رانا کی درخواست پر 24 نومبر کوسماعت کرینگے ،عدالت نے وفاقی حکومت اور سینٹرل سلیکشن بورڈ سے جواب طلب کر رکھا ہے ۔

