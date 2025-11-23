صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیسکو :بہتر کارکردگی کیلئے ایل ایس ون اور ٹو میں تقررنامے تقسیم

  • لاہور
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ نے لیسکو آپریشن ڈیپارٹمنٹ کی کارکردگی اور فیلڈ سروس ڈلیوری کو مزید مؤثر بنانے کیلئے نئے شامل ہونیوالے لائن سپرنٹنڈنٹ (گریڈ ون) اور لائن سپرنٹنڈنٹ (گریڈ ٹو) کے تقرر نامے تقسیم کیے ۔

 یہ تمام افسران و اہلکار لیسکو کے مختلف آپریشن سرکلز میں تعینات کیے جارہے ہیں تاکہ فیلڈ آپریشنز میں بہتری، عملے کی کمی پوری کرنے اور صارفین کو تیز ترین سہولت فراہم کی جا سکے ۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ نے نئے شامل ہونے والے اہلکاروں کا خیرمقدم کیا ہے ۔

 

