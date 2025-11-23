پی ٹی آئی کا حالیہ احتجاج بھی ناکامی سے دوچار ہوگا‘طارق ڈوگر
حکومت ملکی معیشت کی بحالی کیلئے سرگرم عمل ہے ‘ ضلعی رہنما ن لیگ
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ (ن) کے ضلعی رہنما و سابق ممبر ضلع کونسل حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا ہے کہ احتجاجی تحریکوں کے ذریعے معاشی بحالی کی جدوجہد کو سبوتاژ کرنے کی مسلسل کوششیں کی جارہی ہیں۔ پی ٹی آئی کا حالیہ احتجاج بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو پی ٹی آئی کی دیگر احتجاجی تحریکوں کی طرح ناکام ہوگا۔ محاذ آرائی کی سیاست ملک و قوم کے مفاد میں نہیں سب کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ملکی سلامتی اور استحکام کیلئے اجتماعی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے ، حکومت ملکی معیشت کی بحالی کیلئے سرگرم عمل ہے اور ہر سطح پر موثر و مربوط اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس سے سرمایہ کاری کو فروغ مل رہا ہے ۔آئے روز احتجاج کی کال دینے والوں کو ملکی مسائل کے حل کی کوئی پروا نہیں نہ قومی مفادات کی تکمیل انہیں عزیز ہے ۔ یہ اپنے سیاسی مفادات کی خاطر قومی مفادات کو داؤ پر لگارہے ہیں، ملکی قومی معیشت ٹیک آف کی پوزیشن پر آ گئی ہے ۔پارٹی صدر میاں نواز شریف کے ترقیاتی ویژن کو وفاقی و صوبائی حکومت تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے جس سے انقلابی تبدیلیاں رونما ہورہی ہیں۔