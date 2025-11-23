صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینٹرل پارک ٹیچنگ ہسپتال میں فری ذیابیطس آگاہی کیمپ

  • لاہور
لاہور (سٹاف رپورٹر )سینٹرل پارک ٹیچنگ ہسپتال کی جانب سے کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے فری ذیابیطس و صحت آگاہی کیمپ کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔

 اس کیمپ میں آنے والے تمام مریضوں کے ایچ بی ون اے سی ، یورک ایسڈ، بون ڈینسٹی اور دیگر ضروری ٹیسٹ بالکل مفت کیے گئے ۔ہسپتال کے ماہر ڈاکٹروں نے ہر مریض کا فرداً فرداً معائنہ کیا،رپورٹس کا تفصیلی جائزہ لیااور ذیابیطس، ہڈیوں کی مضبوطی اور مجموعی صحت سے متعلق اہم مشورے اور رہنمائی فراہم کی۔شرکا کو یہ بھی بتایا گیا کہ صحت مند خوراک،باقاعدہ ورزش اور وقت پر ٹیسٹ کراناذیابیطس اور ہڈیوں کی کمزوری سے بچاؤ میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے ۔

