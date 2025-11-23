سینٹرل پارک ٹیچنگ ہسپتال میں فری ذیابیطس آگاہی کیمپ
لاہور (سٹاف رپورٹر )سینٹرل پارک ٹیچنگ ہسپتال کی جانب سے کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے فری ذیابیطس و صحت آگاہی کیمپ کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔
اس کیمپ میں آنے والے تمام مریضوں کے ایچ بی ون اے سی ، یورک ایسڈ، بون ڈینسٹی اور دیگر ضروری ٹیسٹ بالکل مفت کیے گئے ۔ہسپتال کے ماہر ڈاکٹروں نے ہر مریض کا فرداً فرداً معائنہ کیا،رپورٹس کا تفصیلی جائزہ لیااور ذیابیطس، ہڈیوں کی مضبوطی اور مجموعی صحت سے متعلق اہم مشورے اور رہنمائی فراہم کی۔شرکا کو یہ بھی بتایا گیا کہ صحت مند خوراک،باقاعدہ ورزش اور وقت پر ٹیسٹ کراناذیابیطس اور ہڈیوں کی کمزوری سے بچاؤ میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے ۔