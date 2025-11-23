شہید کانسٹیبل خالد خان کی برسی پر پولیس گارڈکی قبر پرحاضری
لاہور(کرائم رپورٹر )شہید کانسٹیبل خالد خان کی برسی کے موقع پر پولیس گارڈ نے اُن کی قبر پر حاضری دی، سلامی پیش کی اور فاتحہ خوانی کی۔
تقریب میں شہید کے اہلِ خانہ سمیت لاہور پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شرکت کی۔ شہدا کی خدمات کے اعتراف کے طور پر منعقدہ اس تقریب میں پولیس افسران نے شہید کے جذبئہ قربانی کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کیا۔کانسٹیبل خالد خان 22نومبر 2005 کو تھانہ مغل پورہ میں تعینات تھے ۔ دورانِ پٹرولنگ انہوں نے مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا تو نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے وہ موقع پر شہید ہوگئے ۔