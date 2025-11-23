صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرہ خاندانوں میں ریلیف پیکیج تقسیم

  • لاہور
سیلاب متاثرہ خاندانوں میں ریلیف پیکیج تقسیم

مرکزی مسلم لیگ خواتین ونگ نے ترنڈہ محمد پناہ کا دورہ کیا

لاہور (سیاسی نمائندہ)مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں،بحالی سے خوشحالی کا سفر مہم کے تحت مرکزی مسلم لیگ خواتین ونگ نے ترنڈہ محمد پناہ کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرہ خاندانوں میں ریلیف پیکیج تقسیم کیا۔ مرکزی مسلم لیگ خواتین ونگ کی سیکرٹری جنرل عفت سعید نے خواتین رضاکاروں کے ہمراہ رحیم یار خان کے سیلاب زدہ علاقے ترنڈہ کا دورہ کیا،عفت سعید نے سیلاب متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور 2000 خاندانوں کیلئے ریلیف پیکیج تقسیم کیا،ریلیف پیکیج میں خشک راشن، گرم بستر، گرم کپڑے ودیگر اشیا شامل تھیں، اس موقع پر عفت سعید کا کہنا تھا کہ مرکزی مسلم لیگ خدمت کی سیاست کر رہی،سیلاب متاثرین کو مشکل کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے ،مرکزی مسلم لیگ متاثرین کی ہر مشکل کا ازالہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی ،سیلاب متاثرہ خاندانوں کی مدد کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔

