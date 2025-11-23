صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد منشیات، صوبے میں 13چیک پوسٹس کے قیام کافیصلہ

  • لاہور
بین الاضلاعی راستوں پر مؤثر چیکنگ کے لیے خصوصی ٹیمیں تعینات:حکام

لاہور (خبر نگار) حکومتِ پنجاب نے منشیات کی روک تھام اور سمگلنگ کے مکمل خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشنل حکمتِ عملی تیار کرتے ہوئے صوبے بھر میں 13 مقامات پر مشترکہ جوائنٹ چیک پوسٹس (ناکوں) کے قیام کا فیصلہ کیا ہے ۔یہ چیک پوسٹس کاؤنٹر نارکوٹکس فورس، ہوم ڈیپارٹمنٹ پنجاب، محکمہ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کارروائی کا حصہ ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ ناکے جلد قائم کیے جا رہے ہیں جبکہ ابتدائی مرحلے میں ان پر 24 گھنٹے نگرانی کا سسٹم فعال ہوگا۔حکام کے مطابق صوبے میں بین الاضلاعی راستوں پر مؤثر چیکنگ کے لیے خصوصی ٹیمیں تعینات کی جائیں گی، جبکہ جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور مشترکہ انٹیلی جنس شیئرنگ کے ذریعے منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کیا جائے گا۔

