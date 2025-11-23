صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقبال ٹاؤن:زیر تعمیر گھر کی دیوار گرنے سے 3مزدور زخمی

  • لاہور
اقبال ٹاؤن:زیر تعمیر گھر کی دیوار گرنے سے 3مزدور زخمی

لاہور(کرائم رپورٹر ) اقبال ٹاؤن کے علاقے میں زیر تعمیر گھر کی دیوار گرنے کے نتیجے میں 3مزدور زخمی ہو گئے ،اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیموں نے امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ۔

تفصیلات کے مطابق اقبال ٹاؤن کے علاقے چناب بلاک میں زیر تعمیر گھر کی دیوار گرنے کے نتیجے میں 3افراد ملبے تلے دب کر زخمی ہوگئے ،اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیموں نے امدادی کارروائیاں کرتے ہو ئے 35سالہ عامر 50 سالہ حاجی افضل 35سالہ ساجد کو طبی امداد کے لیے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا جہاں ان کا علاج معالجہ جاری ہے ۔

۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ضمنی انتخابات ،انتظامیہ کی جانب سے گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ

آبی پرندوں کا غیر قانونی شکار جاری، محکمہ خاموش

فائرنگ ،خوف و ہراس پھیلانے والے 2 گروپوں پر مقدمہ

دھوکہ دہی اور فراڈ کے متعدد کیسز،خوردبرد کی وارداتیں

چوری کی موٹرسائیکل پر گھومنے والے 2 نوجوان گرفتار

بد بخت نوجوان کا والدین پر تشدد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل