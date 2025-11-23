اقبال ٹاؤن:زیر تعمیر گھر کی دیوار گرنے سے 3مزدور زخمی
لاہور(کرائم رپورٹر ) اقبال ٹاؤن کے علاقے میں زیر تعمیر گھر کی دیوار گرنے کے نتیجے میں 3مزدور زخمی ہو گئے ،اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیموں نے امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ۔
تفصیلات کے مطابق اقبال ٹاؤن کے علاقے چناب بلاک میں زیر تعمیر گھر کی دیوار گرنے کے نتیجے میں 3افراد ملبے تلے دب کر زخمی ہوگئے ،اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیموں نے امدادی کارروائیاں کرتے ہو ئے 35سالہ عامر 50 سالہ حاجی افضل 35سالہ ساجد کو طبی امداد کے لیے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا جہاں ان کا علاج معالجہ جاری ہے ۔
