بیوہ کوٹہ پرانا سکینڈل بغیر انجام کے فائلوں میں بند
پنجاب کابینہ بھی بارہا سمری آنے کے باوجود کوئی حتمی فیصلہ نہ کرسکی
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا بیوہ کوٹہ ،جس کا مقصد مستحق خواتین کو سرکاری چھت فراہم کرنا تھا ،تین دہائیوں بعد بھی کرپشن، غلط الاٹمنٹس اور فائلوں کے گڈمڈ ہونے کا سب سے بڑا سکینڈل بنا ہوا ہے ۔ایل ڈی اے انتظامیہ گزشتہ تیس سال سے اس معاملے کی گتھی سلجھانے میں ناکام رہی، جبکہ پنجاب کابینہ بھی بارہا سمری آنے کے باوجود کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرسکی۔ایل ڈی اے اور ہاؤسنگ ڈیپارٹمنٹ نے یہ یونٹس مستحق خواتین میں تقسیم کیے ، مگر چند سال بعد انکشافات نے پورا معاملہ متنازع بنا دیا۔1993 میں ہونے والی پہلی انکوائری میں پالیسی کی سنگین خلاف ورزیاں سامنے آئیں ، نہ صرف اقساط کی ریکوری نہیں کی گئی بلکہ الاٹمنٹ کے قواعد بھی پورے نہیں کیے گئے ۔2005میں مزید تحقیقات سے معاملہ اور گہرا ہوا، جب پتا چلا کہ 359پلاٹس جعلی کاغذات پر الاٹ کیے گئے تھے ۔ایک سال بعد 2006 میں ایل ڈی اے نے ان تحقیقات کو بنیاد بنا کر 343 پلاٹس اپنی ملکیت میں واپس لے لیے ۔معاملہ یہاں بھی نہیں رکا ، 2013 میں فائلوں کی ایک بار پھر مکمل چھان بین کی گئی۔ نتیجتاً بیوہ کوٹہ کا سب سے پرانا سکینڈل آج بھی بغیر انجام کے فائلوں میں بند پڑا ہے ۔