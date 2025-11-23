صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں کی ذہنی نشوونما کیلئے ہیپی لرننگ آور کانفاذ

  • لاہور
نوٹیفکیشن کو فوری اپلوڈ، شیئر ، سختی سے نافذ کیا جائے :سیکرٹری سکولز

لاہور (خبر نگار) پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں بچوں کی ذہنی نشوونما اور تخلیقی صلاحیتوں کے فروغ کیلئے ’’ہیپی لرننگ آور‘‘کے نفاذ کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ’’ہیپی لرننگ آور‘‘میں طلبہ کو کتابی بوجھ سے ہٹ کر گیمز، آرٹ اینڈ کرافٹ، سٹوری ٹائم یا ڈرامہ، میوزک/ ریدھم ایکٹیویٹیز‘ سائنس فن ایکسپیریمنٹس سمیت تخلیقی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے گا۔ سیکرٹری سکول ایجوکیشن نے تمام متعلقہ محکموں، ڈویژنل و ڈسٹرکٹ افسران اور ضلعی سی ای اوز کو ہدایت کی ہے کہ نوٹیفکیشن کو فوری طور پر اپلوڈ، شیئر اور فیلڈ میں سختی سے نافذ کیا جائے ۔

