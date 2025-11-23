روزانہ 50ہزار لٹر جعلی دودھ سپلائی کرنیوالا گرفتار
ملزم لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی ودیگر علاقوں میں دودھ دیتا
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے )پنجاب کا سب سے جعلی دودھ بنانے والا بڑ املزم گرفتار کر لیا گیا،ساہیوال کا رہائشی ڈاکٹر خالد نامی شخص مکروہ دھندہ کرتا تھا۔ملزم گزشتہ6سال کے طویل عرصے سے6مختلف مقدمات میں مطلوب تھا، ملزم نے 2019میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیم پر فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا، 2024 میں ملزم نے عدالتی ٹرائل کے دوران نامعلوم شخص کو ڈاکٹر خالد بنا کر پیش کیا، ملزم روزانہ 50ہزار لٹر سے زائد جعلی دودھ بنا کر سپلائی کرتا تھا، ملزم لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال، جہلم سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں جعلی دودھ سپلائی کرتا تھا،ملزم کو پاکپتن کے نواحی علاقے 71ڈی میں موجود فارم ہاؤس سے گرفتار کیا گیا، ملزم اپنے لیکٹوسکین پر ٹیسٹنگ کے بعد اصل جیسا جعلی دودھ تیار کرتا تھا۔،جعلی دودھ میں پاؤڈر پانی اور ویجیٹیبل گھی کی ملاوٹ کی جاتی تھی۔