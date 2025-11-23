نئے بننے والے بڑے منصوبے زبوں حالی کاشکار
لعل شہباز قلندر انڈرپاس پر آرائشی بورڈز ٹوٹ پھوٹ کا شکار
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور کو خوبصورت بنانے کے حکومتی دعوے ایک بار پھر سوالات کی زد میں ہیں۔ بیوٹیفکیشن آف لاہور کے نام پر کروڑوں روپے مختص کیے گئے ، مگر شہر کا حسن بہتر ہونے کے بجائے کئی جگہوں پر مزید بگڑتا دکھائی دے رہا ہے ۔ شہر کے مختلف مقامات پر بننے والے میگا پراجیکٹس، جنہیں لاہور کی شناخت کا حصہ کہا گیا تھا، ماضی قریب میں ہی زبوں حالی کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہی منصوبوں میں شامل فردوس مارکیٹ کے قریب لعل شہباز قلندر انڈرپاس ،جسکی موجودہ حالت انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی پوری کہانی بیان کر رہی ہے ۔انڈر پاس کے داخلی بیرل پر نصب آرائشی بورڈز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔نام کے حروف تہجی، جو شناخت کا بنیادی حصہ سمجھے جاتے ہیں، کئی جگہوں سے جھڑ کر گر چکے ہیں، جس سے پورے بورڈ کی شکل بدنما ہو گئی ہے ۔صورتحال یہیں تک محدود نہیں،آرائشی بورڈ کے اوپر سے چونا گرنے کے باعث ڈیزائن کی خوبصورتی بری طرح متاثر ہوئی ہے ۔بیرل میں نصب لائٹس بھی خراب ہو چکی ہیں، جس سے انڈرپاس کی روشنائی اور بصری حسن دونوں متاثر ہو رہے ہیں۔