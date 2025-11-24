گھروں میں کام کے بہانے واردات کرنیوالا 3رکنی گروہ گرفتار
لاہور (آئی این پی) لاہور پولیس نے گھروں میں کام کرنے کے بہانے واردات کرنیوالے 3 رکنی گروہ کو گرفتار کرلیا۔
ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ کے مطابق گرفتارملزم ڈیفنس کے علاقے میں گھرمیں کام کرتا تھا اوراپنے دو ساتھیوں کے ساتھ واردات کا منصوبہ بنا کرشہریوں کو نشانہ بناتا تھا۔ پولیس نے کارروائی کے دوران ملزمان سے چاقو سمیت دیگرآلات اورسامان برآمد کر لیا ہے اور مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کردی ہے۔ ملزمان نے کچھ روزقبل ایک واردات کے دوران بزرگ شہریوں کوچاقوکے زخم بھی پہنچائے تھے ، جس سے علاقہ مکینوں میں خوف وہراس پھیل گیا تھا۔