نابینا افراد کے جائز مسائل فوری حل کرنے کامطالبہ

  • لاہور
لاہور(آن لائن)پاکستان عوامی تحریک لاہور کے صدر ملک احمد اخوان اور جنرل سیکرٹری ثاقب بھٹی نے پنجاب اسمبلی کے باہر نابینا افراد کے 11 روز سے جاری مسلسل احتجاج پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے۔۔۔

 اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ نابینا افراد کے جائز مطالبات فوری حل کئے جائیں۔ معذور افراد کو کنٹریکٹ میں ایکسٹینشن اور روزگار دیا جائے۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کرنے والے معذور افراد کے تمام مطالبات پورے کئے جائیں، معذور افراد کے ساتھ شفقت کا برتاؤ آئین کا تقاضا ہے۔

