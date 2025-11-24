صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی کی لبرٹی تا صدیق سنٹر موٹرسائیکل ریلی

  • لاہور
لاہور(سپیشل رپورٹر)پیپلز پارٹی کے 58 ویں یومِ تاسیس کے سلسلے میں لبرٹی چوک سے صدیق سنٹر تا لبرٹی گول چکر تاریخی موٹر سائیکل و کارریلی نکالی گئی۔۔۔

 جس کی قیادت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل میر،ڈاکٹر عائشہ شوکت اور مجید غوری نے کی، اس موقع پر شاہد عباس ایڈووکیٹ ،عارف ظفر ،راؤ شجاعت،طاہرہ جالب،ریاض جٹ، خرم فاروق ،شہباز درانی، محمد عمر،کامران ڈار، سمیت سینکڑوں پارٹی ورکرز بھی ریلی میں شریک تھے۔ پولیس نے ریلی کو لبرٹی ناکے پر روک لیا مذاکرات کے بعد جانے دیا۔

