پرندوں کی غیر قانونی تجارت‘ شکار پر 3 ملزم گرفتار
ضبط کئے گئے تمام پرندے قدرتی ماحول میں آزاد کر دیئے گئے
لاہور (اے پی پی) شہر میں جنگلی پرندوں کی غیر قانونی تجارت میں ملوث 1 ملزم گرفتار جبکہ ننکانہ شہر سے ایک ایگل کو غیر قانونی قبضہ میں رکھنے پر ملزم کو گرفتار کر کے اس کیخلاف قانونی کارروائی شروع کر دی،جبکہ ضبط کیے گئے تمام پرندے قدرتی ماحول میں آزاد کر دیے گئے ۔جہلم سے جنگلی خرگوش کے غیر قانونی شکار میں ملوث ملزم کو 60 ہزار جرمانہ عائد۔ڈپٹی چیف وائلڈ لائف ریجن لاہور شہر ڈاکٹر غلام رسول کی سربراہی میں وائلڈ لائف سٹاف لاہور شہر نے جنگلی پرندوں کی غیر قانونی تجارت کرنیوالے ایک شخص کو گرفتار کر کے سینکڑوں کی تعداد میں معصوم پرندے ضبط کر لئے جبکہ ملزم کو حوالات میں قید کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا جبکہ ضبط کئے گئے تمام پرندے قدرتی ماحول میں آزاد کر دیے ۔اسی طرح کی ایک دیگر کامیاب کارروائی میں وائلڈ لائف رینجرز ننکانہ نے ایک ایگل کو ناجائز قبضے میں رکھنے پر گرفتار کر کے ایک زندہ ایگل قبضہ میں لے لیا اور ملزم کو مال مقدمہ سمیت عدالت کے روبرو پیش کیا ،عدالت نے ایگل فوری طور پر آزاد کرنے کا حکم صادر فرمایا جبکہ ایگل کو اس کے قدرتی ماحول میں آزاد کر دیا اور باقاعدہ قانونی کار روائی شروع کر دی۔