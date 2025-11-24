پیراایکٹ، سی سی ڈی پر شدید تحفظات ہیں : پنجاب بار
لاہور(آئی این پی)پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین چودھری محمد اشفاق کہوٹ اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ذبیع اللہ ناگرہ نے کہا ہے کہ گریوینس کمشنر/ریڈراسل کمشنرکی تعیناتی غیر قانونی ہے جسے آئینی عدالت میں چیلنج کیا جائیگا۔۔۔
پیر اایکٹ ،کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ اور پنجاب پروٹیکشن آف امویبل پراپرٹی آرڈیننس پر بھی شدید تحفظات ہیں جنہیں لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اپنے مشترکہ بیان میں پنجاب بار کونسل کے عہدیداروں نے کہاکہ لاہور ہائیکورٹ کی جانب سے گریوینس کمشنر/ریڈراسل کمشنر کی تعیناتی غیر قانونی ہے جسے آئینی عدالت میں چیلنج کرکے اس کی بھرپور پیروی کی جائے گی۔