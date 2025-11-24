اول سے ساتویں تک کے سالانہ امتحانات کا شیڈول جاری
امتحانات 10سے 22مارچ تک منعقد ہونگے‘ 31مارچ کو نتائج کا اعلان
لاہور (آ ئی این پی )پنجاب میں کلاس اول سے کلاس ساتویں تک کے سالانہ امتحانات کا حتمی شیڈول جاری کر دیاگیا۔محکمہ تعلیم پنجاب نے سال 2026 کیلئے اپنی نئی منظور شدہ تعلیمی منصوبہ بندی کے تحت کلاس اول سے کلاس ساتویں تک کے امتحانات کا شیڈول جاری کیا۔ ان کلاسوں کے امتحانات 10مارچ سے 22مارچ تک منعقد ہونگے اور نتائج 31مارچ کو جاری کیے جائینگے ۔ عہدیدارو ں نے آئندہ تعلیمی سال کیلئے ترمیم شدہ داخلہ پالیسی، نئے سکول کیلنڈر اور نصاب میں اپڈیٹس کو بھی منظور کر لیا۔اپڈیٹ شدہ درسی کتابیں، جن میں کلاس 6سے میٹرک تک کیلئے 29 متبادل شامل ہیں، دسمبر میں پرنٹ کیلئے بھیجی جائیں گی اور نیا تعلیمی سال یکم اپریل2026سے شروع ہو گا۔ جبکہ سرکاری سکولوں میں مفت درسی کتابوں کی تقسیم 5اپریل سے شروع ہو گی۔حکام نے خبردار کیا کہ پنجاب اب بھی شدید تعلیمی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے ۔ 2025 کے سیشن کے دوران 2کروڑ 80لاکھ سے زائد بچے سکول سے باہر تھے۔