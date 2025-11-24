صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی بی ڈی 1:ارب 80کروڑ کے الوطنی منصوبے کاآغاز

  • لاہور
سی بی ڈی غیر استعمال شدہ سرکاری اراضی کو معاشی ہب میں بدل رہا

لاہور (سٹاف رپورٹر) پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ اتھارٹی (پی سی بی ڈی ڈی اے )، جسے سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ سی بی ڈی پنجاب بھی کہا جاتا ہے ، نے صوبے کی معاشی تبدیلی کی جانب ایک اور اہم قدم اٹھاتے ہوئے 1.8ارب ڈالر کی متوقع ترقیاتی مالیت کا اعلان کیا ہے ۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن اور’’آن ورڈ اینڈ اپ ورڈ‘‘روڈ میپ کے تحت، سی بی ڈی پنجاب ماضی میں غیر استعمال شدہ سرکاری اراضی کو پنجاب کے سب سے متحرک اور فعال معاشی ہب میں تبدیل کر رہا ہے ۔اس ترقیاتی عمل کو مزید تیز کرنے کیلئے ، سی بی ڈی پنجاب نے ’’الوطنی‘‘کے نام سے 1.8ارب ڈالر کے تاریخی جوائنٹ وینچر انیشیٹو کا آغاز کیا ہے ۔ \"سلیکٹ - سائن -سٹارٹ ماڈل پر مبنی یہ منصوبہ عالمی اور مقامی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معاشی راہداری میں شمولیت کا ایک ہموار اور آسان راستہ فراہم کرتا ہے ۔

 

