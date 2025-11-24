میتھ کانفرنس میں شرکت کیلئے عالمی ماہرین کی آمد
بین الاقوامی علمی اداروں کے سربراہان پہلی مرتبہ اکٹھے پاکستان آئے
لاہور(خبر نگار)انٹرنیشنل اور یورپین میتھ میٹیکل یونینز کے صدور سمیت 18ممالک کے ممتاز ماہرین ریاضیات کی عبدالسلام انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کیلئے پاکستان آمد شروع ہو گئی۔ تین روزہ کانفرنس کا انعقاد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے عبدالسلام سکول آف میتھمیٹیکل سائنسز کی جانب سے کیا جا رہا ہے ۔ وائس چانسلر عمر چودھری نے غیر ملکی ماہرین کا جی سی یو لاہور آمد پر استقبال کیا جہاں انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کا اصلی نوبل پرائز سرٹیفکیٹ بھی دیکھا جسے ان کے اہل خانہ کی جانب سے جی سی یو کو دیا گیا تھا۔ چیئرمین ڈاکٹر خرم شبیر بھی اس موقع پر موجود تھے ۔کانفرنس میں جاپان، آسٹریا، نیدرلینڈ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، سپین، ترکی اور دیگر ملکوں کے ماہرین ریاضیات شرکت کر رہے ہیں۔ عالمی علمی اداروں کے سربراہان پہلی مرتبہ اکٹھے پاکستان آئے ہیں۔ جاپان سے آنیوالے پروفیسر ہیر اکو ناکاجیما نے کہا کہ پاکستان میں ریاضی کا غیر معمولی ٹیلنٹ موجود ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری یہاں کے نوجوان محققین کیساتھ تعاون مزید بڑھائے گی۔عمر چودھری نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد پاکستان میں اعلیٰ تحقیق کی روایت کو مضبوط بنانا ہے۔