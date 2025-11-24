افسروں کے وفد کا پونچھ ہاؤس‘ سرشاہ دین بلڈنگز کا دورہ
وفد نے شادی لال و غازی علم دین شہید کی نئی تین گیلریز کوسراہا
لاہور(خبر نگار)53ویں کامن کے پروبیشنری افسران کے وفد نے گزشتہ روز لاہور میں تاریخی پونچھ ہاؤس اور سر شاہ دین بلڈنگز کا دورہ کیا، جہاں ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن و انڈسٹریز جاوید احمد اور کنزرویشن کنسلٹنٹ ملک مقصود احمد نے ان کا پُرتپاک استقبال کیا۔وفد نے اس دورے کو ’’مثالی، بصیرت انگیز اور پنجاب کی شاندار تہذیبی وراثت کی جیتی جاگتی تصویر‘‘ قرار دیتے ہوئے سیکرٹری ٹورازم، آرکیالوجی اینڈ میوزیم پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ اور محکمہ انڈسٹریز کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے تاریخی ورثے کے تحفظ پر مبنی شاندار نمائش کا اہتمام کیا۔ وفد نے خصوصاً بھگت سنگھ گیلری، پونچھ ہاؤس کے دو ریپلیکا، شادی لال بلڈنگ کی بحالی اور شادی لال و غازی علم دین شہید کی نئی تین گیلریز کو بے حد سراہا۔وفد نے اُس تاریخی حوالات کا بھی معائنہ کیا جہاں غازی علم دین شہید کو 1930کی دہائی میں اپیل کے دوران قید رکھا گیا تھا۔وفد نے حکومت پنجاب کے سیاحت ویژن کو قابلِ تحسین قرار دیتے ہوئے محکمہ سیاحت، محکمہ انڈسٹریز اور ٹیوٹا کا شاندار مہمان نوازی اور ورثہ بچاؤ کی بہترین کاوشوں پر خصوصی شکریہ ادا کیا۔