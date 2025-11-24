صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ: رواں ہفتے 6ڈویژن 25سنگل بینچز سماعت کرینگے

  • لاہور
لاہور(این این آئی)لاہور ہائیکورٹ میں رواں ہفتے 6ڈویژن اور25سنگل بینچزسماعت کریں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تمام نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔۔۔

جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں ڈویژن بینچ ٹیکس ،کمرشل نوعیت کی اپیلوں ،جسٹس حسن نواز مخدوم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ ٹیکس ریفرنسز ،جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نیب، انسداد دہشتگردی کی اپیلوں ،جسٹس فیصل زمان کی سربراہی میں ڈویژن بینچ سول اپیلوں ،جسٹس چودھری محمد اقبال کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سول اپیلوں جبکہ جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں دو رکنی بینچ قتل، اقدام قتل سمیت فوجداری اپیلوں پر سماعت کرے گا۔

