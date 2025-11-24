پنجاب یونیورسٹی کی باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن
لاہو ریونیورسٹی کی دوسری‘یوسی پی کی تیسری پوزیشن ‘پی یو کا16سال بعد اعزاز
لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی نے آل پاکستا ن ایچ ای سی یونیورسٹی باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پنجاب یونیورسٹی نے 16 سال بعد 92پوائنٹس کیساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ یونیورسٹی آف لاہور نے 72پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن اور یو سی پی کا 70پوائنٹس کیساتھ تیسرا نمبر رہا۔ پی یو کے ڈائریکٹر سپورٹس ڈاکٹر شبیر سرور نے کہا کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کی باڈی بلڈنگ ٹیم کی تاریخی فتح ہے کیونکہ 16سال بعد پی یو نے ایچ ای سی چیمپئن شپ 2025-26میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ وی سی ڈاکٹر محمد علی کی کھیل دوستانہ پالیسیاں اور ہماری ٹیم کے منیجر ندیم منیر ، ٹیم کوچ اور کھلاڑیوں کی انتھک محنت ہے ۔ پچھلے سال پنجاب یونیورسٹی چوتھی پوزیشن پر تھا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی نے ٹیم کے کھلاڑیوں اور عہدیداروں سے ملاقات کی جو فتح منانے کیلئے ڈھول لیکر وی سی آفس پہنچ گئے ۔