کلچرل پروگرام میں جاپانی فنکاروں کی شاندار پرفارمنس

  • لاہور
لاہور (آن لائن) جاپان کی ثقافت کو فروغ دینے کیلئے جاپان قو نصلیٹ میں پرفارمنگ آرٹ کلچرل پروگرام منعقد کیا گیا۔

کلچرل پروگرام میں جاپان کے ساکائی انٹرنیشنل کمیونٹی آرٹس گروپ نے خصوصی شرکت کی اور اپنی جاندار پرفارمنس، برجستہ مکالموں اور گانوں کی پرفارمنگ آرٹ سے سامعین سے خوب داد تحسین وصول کی۔میڈم جنکو ماتسوکا اورساکائی انٹرنیشنل کمیونٹی آرٹس گروپ فنکاروں کی شاندار پرفارمنگ آرٹ نے سما باندھ دیا اور کچھ سامعین اس کی شاندار کارکردگی سے بہت متاثر ہوئے اور خوشی سے آنسو بہانے لگے۔

